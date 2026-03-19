ЗМІ: у разі перемоги Орбана у ЄС планують серйозну розмову про його майбутнє 

Якщо партія прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбана переможе на квітневих виборах, низка країн Євросоюзу проведуть серйозну розмову про те, що робити із регулярним угорським вето під час ухвалення рішень ЄС.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Європейський Союз досі уникав серйозної конфронтації з Угорщиною. Наприклад, він не позбавив Будапешт права голосу. Однак ці обережні розрахунки цілком можуть змінитися після виборів, заявили виданню дипломати та посадовці на умовах анонімності напередодні саміту лідерів ЄС 19 березня.

"Поведінка Угорщини – це нове дно", – сказала виданню шведська міністерка у справах Європи Джессіка Розенкранц. У відповідь на запитання, чи розглядатиме Стокгольм можливість застосування правових інструментів проти Угорщини, зокрема статті 7 Договору ЄС для позбавлення права голосу, вона відповіла: "Безумовно, ми готові до цього".

Якщо Орбана переоберуть, "серед групи країн відбудеться серйозна дискусія щодо того, як поводитися з цією ситуацією в майбутньому", зазначив виданню один із дипломатів.

Ця дискусія, ймовірно, складеться інакше, якщо переможе опозиціонер Петер Мадяр, оскільки він "дає зрозуміти, що хоче поводитися більш конструктивно". Ймовірно, у разі перемоги партії Мадяра лідери ЄС займуть вичікувальну позицію, щоб подивитися, як поводитиметься новий уряд.

Що саме зробить ЄС, якщо переможе Віктор Орбан, залишається відкритим питанням. Наразі виявилося неможливим отримати підтримку 26 із 27 країн ЄС для процедури за статтею 7 проти Будапешта.

Але інші юридичні варіанти, такі як прив’язка коштів ЄС до ще більш суворих умов щодо верховенства права, вже розглядаються, зазначили дипломати. Також розглядається притягнення Орбана до суду за його перешкоджання наданню Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

Сам Віктор Орбан заявляє, що Угорщина не виходить з Європейського Союзу, бо має на це дві причини.

Зазначимо, що Угорщині неодноразово натякали на можливість виходу з Євросоюзу після того, як вона саботувала ухвалення рішень – передусім щодо України.