СМИ: в случае победы Орбана в ЕС планируют серьезный разговор о его будущем

Если партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана победит на апрельских выборах, ряд стран Евросоюза проведут серьезный разговор о том, что делать с постоянным вето Венгрии при принятии решений ЕС.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Европейский Союз до сих пор избегал серьезной конфронтации с Венгрией. Например, он не лишил Будапешт права голоса. Однако эти осторожные расчеты вполне могут измениться после выборов, заявили изданию дипломаты и чиновники на условиях анонимности накануне саммита лидеров ЕС 19 марта.

"Поведение Венгрии – это новое дно", – сказала изданию шведский министр по делам Европы Джессика Розенкранц. В ответ на вопрос, будет ли Стокгольм рассматривать возможность применения правовых инструментов против Венгрии, в частности статьи 7 Договора ЕС для лишения права голоса, она ответила: "Безусловно, мы готовы к этому".

Если Орбана переизберут, "в группе стран развернется серьезная дискуссия о том, как поступать с этой ситуацией в будущем", отметил изданию один из дипломатов.

Эта дискуссия, вероятно, сложится иначе, если победит оппозиционер Петер Мадяр, поскольку он "дает понять, что хочет вести себя более конструктивно". Вероятно, в случае победы партии Мадяра лидеры ЕС займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет вести себя новое правительство.

Что именно сделает ЕС, если победит Виктор Орбан, остается открытым вопросом. На данный момент оказалось невозможным получить поддержку 26 из 27 стран ЕС для процедуры по статье 7 против Будапешта.

Но другие юридические варианты, такие как привязка средств ЕС к еще более строгим условиям в отношении верховенства права, уже рассматриваются, отметили дипломаты. Также рассматривается привлечение Орбана к суду за его препятствование предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Сам Виктор Орбан заявляет, что Венгрия не выходит из Европейского Союза, поскольку имеет на это две причины.

Отметим, что Венгрии неоднократно намекали на возможность выхода из Евросоюза после того, как она саботировала принятие решений – прежде всего в отношении Украины.