Лукашенко попросив посланця передати Трампу, що той воює проти його друзів

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у четвер проводить зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

За даними агентства, Лукашенко попросив представника президента США обговорити не лише регіональні питання та Україну, а й війну на Близькому Сході.

"Гадаю, мій погляд щодо глобальних проблем, особливо щодо ситуації на Близькому Сході, буде важливим для вас, оскільки ви воюєте проти наших друзів. І я готовий відверто поговорити на цю тему", – сказав Лукашенко.

Зі свого боку Джон Коул уточнив, чи йдеться про війну з Іраном.

"Так, дуже хотів би, щоб ви донесли мій погляд до Дональда Трампа. Я, як і раніше, попри певні помилки, як я вважаю, Сполучених Штатів, є прихильником вашого президента", – заявив Лукашенко.

Це черговий раунд білорусько-американських контактів. Лукашенко зустрічався з Джоном Коулом кілька разів. Попередня зустріч відбулася в середині грудня 2025 року.

Напередодні білоруський опозиціонер і колишній політичний в’язень Сергій Тихановський заявив, що у результаті візиту американської делегації до Мінська очікується рішення про визволення групи політв'язнів.

З літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів.

Наприкінці лютого вийшов з в’язниці відомий політв’язень Микола Статкевич.