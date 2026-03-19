Лукашенко попросил посланника передать Трампу, что тот воюет против его друзей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг проводит встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

По данным агентства, Лукашенко попросил представителя президента США обсудить не только региональные вопросы и Украину, но и войну на Ближнем Востоке.

"Думаю, мой взгляд на глобальные проблемы, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важным для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему", – сказал Лукашенко.

В свою очередь Джон Коул уточнил, идет ли речь о войне с Ираном.

"Да, очень хотел бы, чтобы вы донесли мой взгляд до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента", – заявил Лукашенко.

Это очередной раунд белорусско-американских контактов. Лукашенко встречался с Джоном Коулом несколько раз. Предыдущая встреча состоялась в середине декабря 2025 года.

Накануне белорусский оппозиционер и бывший политический заключенный Сергей Тихановский заявил, что в результате визита американской делегации в Минск ожидается решение об освобождении группы политзаключенных.

С лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных.

В конце февраля вышел из тюрьмы известный политзаключенный Николай Статкевич.