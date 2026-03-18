В опозиції Білорусі анонсували нове звільнення політв'язнів після візиту делегації США

У результаті візиту американської делегації до Мінська, який відбудеться 18 березня, очікується рішення про визволення групи політв'язнів.

Про це повідомив білоруський опозиціонер і колишній політичний в’язень Сергій Тихановський в інтерв’ю "Укрінформу".

Він зазначив, що американська влада веде перемовини з режимом Лукашенка про подальше звільнення політв'язнів.

"Такі переговори ведуться. Визволення ще однієї групи політв'язнів очікується в результаті візиту американської делегації до Мінська 18 березня", – повідомив Тихановський.

На запитання, чи звертався він особисто до влади США за сприянням у звільненні когось конкретного із політв’язнів, Тихановський відповів, що нікого не виділяє. Проте на слуханнях у Конгресі США 3 березня він говорив про вразливу групу – людей активного опору та силовиків, яких Лукашенко вважає зрадниками.

"Вони перебувають у найжахливіших умовах, і саме їх намагатимуться не відпустити", – зазначив Тихановський.

За даними правозахисної організації "Весна", зараз налічується близько 1140 білоруських політв’язнів.

"Поки що звільнили лише мізерну частину людей. Я вважаю, мені є що порадити американській адміністрації з приводу оптимальної тактики визволення в’язнів. Це не тривіальне завдання. Ціна звільнення може бути різною. Американці мають чудові карти на руках, але і Лукашенко – досвідчений гравець у цей покер", – зазначив Тихановський.

Нагадаємо, з літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів, у тому числі найвідоміших – як нобелівський лауреат Алесь Бяляцький, опозиціонер Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова.

Наприкінці лютого вийшов з в’язниці відомий політв’язень Микола Статкевич, який після першого звільнення восени 2025 року не захотів залишати країну і після того знов опинився за ґратами; у січні він пережив інсульт.

