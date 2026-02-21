У Білорусі вийшов з в’язниці політв’язень, який раніше відмовився від вигнання з країни

У Білорусі вийшов з в’язниці політв’язень Микола Статкевич, який після першого звільнення восени 2025 року не захотів залишати країну і після того знов опинився за ґратами; у січні він пережив інсульт.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

20 лютого журналісти дізналися, що 69-річний Статкевич, якого називають одним з найвидатніших діячів демократичної опозиції Білорусі, 19 лютого вийшов на волю з в’язниці і тепер у себе вдома.

Перед він близько місяця провів у реанімації після перенесеного 21 січня інсульту.

Звільнений раніше нобелівський лауреат, правозахисник Алесь Бяляцький, який після звільнення в грудні 2025 року перетнув кордон з Литвою, назвав звільнення Статкевича "чудовою новиною з гірким присмаком.

"Він досягнув своєї мети – він залишився у Білорусі… Свобода далася дорогою ціною, у Миколи тепер серйозні проблеми зі здоров’я. У в’язниці влада відбирає здоров’я, а іноді і життя політв’язнів. Садистський режим безжальний. Дорогий Миколо, одужуйте! Наша справа ще не завершена, ви потрібні Білорусі", – прокоментував він.

Статкевича вперше випустили з в’язниці 11 вересня 2025 року в групі 52 політв’язнів за домовленістю з американською стороною, усіх відпускали за умови виїзду з країни.

Статкевич єдиний відмовився перетнути кордон з Литвою і багато годин просидів у нейтральній смузі, після чого повернувся до Білорусі і знову був затриманий та ув’язнений.

Як відомо, з літа половини 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів, у тому числі найвідоміших – як Бяляцький, опозиціонер Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова.

У червні вийшов на волю опозиціонер Сергій Тихановський – чоловік нинішньої лідерки опозиції в екзилі Світлани Тихановської.

