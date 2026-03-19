У Фінляндії кажуть, що Орбан "зрадив" ЄС і використовує Україну як зброю під час виборів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зрадив Євросоюз, коли відійшов від попередньої домовленості щодо надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро, а також використовує ситуацію з Україною у своїй виборчій кампанії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо перед початком засідання Європейської ради у четвер, 19 березня.

Фінський прем’єр вважає, що Орбан зрадив інших лідерів ЄС, коли заблокував український кредит.

"У нас була угода, і я вважаю, що він нас зрадив. І нам потрібно знайти рішення, як рухатися далі", – заявив Орпо, коментуючи ситуацію з блокуванням Угорщиною виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро.

"Він використовує Україну як зброю у своїй виборчій кампанії. І це недобре", – додав він.

Прем’єр Фінляндії закликав Україну та Єврокомісію знайти рішення щодо питання трубопроводу "Дружба".

"А найважливіше питання – як ми подбаємо про фінансування України", – наголосив Петтері Орпо.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі вже заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що 18 березня група експертів з ЄС хотіла відвідати місце руйнування нафтопроводу "Дружба" в Україні, щоб оцінити пошкодження та фронт робіт для поновлення його роботи.

Але Україна наразі не допустила європейських експертів на "Дружбу" через безпекові питання.