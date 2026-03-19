В Финляндии говорят, что Орбан предал ЕС и использует Украину как оружие во время выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предал Евросоюз, когда отошел от предыдущей договоренности о предоставлении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, а также использует ситуацию с Украиной в своей избирательной кампании.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо перед началом заседания Европейского совета в четверг, 19 марта.

Финский премьер считает, что Орбан предал других лидеров ЕС, когда заблокировал украинский кредит.

"У нас было соглашение, и я считаю, что он нас предал. И нам нужно найти решение, как двигаться дальше", – заявил Орпо, комментируя ситуацию с блокированием Венгрией выделения Украине кредита ЕС на 90 млрд евро.

"Он использует Украину как оружие в своей избирательной кампании. И это нехорошо", – добавил он.

Премьер Финляндии призвал Украину и Евроомиссию найти решение по вопросу трубопровода "Дружба".

"А самый важный вопрос – как мы позаботимся о финансировании Украины", – подчеркнул Петтери Орпо.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе уже заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им восстановить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно за полтора месяца.

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что 18 марта группа экспертов из ЕС хотела посетить место разрушения нефтепровода "Дружба" в Украине, чтобы оценить повреждения и фронт работ для возобновления его работы.

Но Украина пока не допустила европейских экспертов на "Дружбу" из-за вопросов безопасности.