Прем’єр Нідерландів: вето Угорщини неприйнятне, не треба піддаватися на шантаж Орбана

Європейські лідери не повинні піддаватися на шантаж прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його блокування надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро є неприйнятним.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перед початком засідання Європейської ради у четвер, 19 березня.

"Вето Угорщини неприйнятне, і підтримка України має надійти якнайшвидше", – заявив Єттен.

Він наголосив, що Україна "потребує нашої повної підтримки, щоб виграти цю війну проти російської агресії".

"Кредит має вирішальне значення для того, щоб Україна могла підготуватися до наступної зими. Тут, на європейському рівні, було ухвалено рішення, тому я очікую, що всі його поважатимуть", – сказав нідерландський лідер.

Єттен підкреслив, що ЄС "не потрібен план Б, тому що тоді ми піддамося на шантаж Орбана, а це останнє, що нам потрібно робити".

"Я також дуже радий, що Європейська комісія змогла знайти технічний шлях уперед, щоб ми могли вирішити це питання з трубопроводом ("Дружба"), і щоб ця позика могла набути чинності якомога швидше", – додав Роб Єттен.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі вже заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Орбан дотримається принципів Європейського Союзу і погодиться на виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Віктор Орбан "зрадив" ЄС і використовує Україну як зброю під час виборів.

А прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден висловив думку, що ЄС може рухатися вперед зі своїми рішеннями, навіть якщо одна країна блокує їх.