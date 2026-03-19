Премьер Нидерландов: вето Венгрии неприемлемо, не надо поддаваться на шантаж Орбана

Европейские лидеры не должны поддаваться на шантаж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его блокирование предоставления Украине кредита ЕС на 90 млрд евро неприемлемо.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен перед началом заседания Европейского совета в четверг, 19 марта.

Нидерланды назвали вето Орбана на украинский кредит неприемлемым и призвали ЕС не поддаваться на шантаж.

"Вето Венгрии неприемлемо, и поддержка Украины должна поступить как можно быстрее", – заявил Йеттен.

Он подчеркнул, что Украина "нуждается в нашей полной поддержке, чтобы выиграть эту войну против российской агрессии".

"Кредит имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла подготовиться к следующей зиме. Здесь, на европейском уровне, было принято решение, поэтому я ожидаю, что все его будут уважать", – сказал нидерландский лидер.

Йеттен подчеркнул, что ЕС "не нужен план Б, потому что тогда мы поддадимся на шантаж Орбана, а это последнее, что нам нужно делать.

"Я также очень рад, что Европейская комиссия смогла найти технический путь вперед, чтобы мы могли решить этот вопрос с трубопроводом ("Дружба") и чтобы этот заем мог вступить в силу как можно скорее", – добавил Роб Йеттен.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе уже заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Орбан придерживается принципов Европейского Союза и согласится на выделение Украине кредита на 90 млрд евро.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Виктор Орбан "предал ЕС" и использует Украину как оружие во время выборов.

А премьер-министр Люксембурга Люк Фриден высказал мнение, что ЕС может двигаться вперед со своими решениями, даже если одна страна блокирует их.