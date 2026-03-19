Сербия продлила запрет на экспорт нефти и топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сербия продлила до 2 апреля запрет на экспорт из страны нефти и топлива на фоне ситуации на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Правительство Сербии приняло решение о продлении запрета на экспорт с территории страны нефти, бензина и топлива всеми видами транспорта до 2 апреля из-за ситуации на глобальных рынках. Акцизы на топливо снизили на 20%.

"В дополнение мы решили высвободить из резервов 40 тысяч тонн дизеля в качестве дополнительной меры для защиты рынка, что будет реализовано в ближайшие дни", – объявила министр энергетики и угольной промышленности Дубравка Джедович Ганданович.

Перед этим утром президент страны Александар Вучич обсудил с профильными министерствами и ведомствами ситуацию на энергорынке и состояние сербских резервов энергоресурсов.

Также Сербия привлекла армию к охране инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.

Стоимость газа в Европе выросла на 35% после удара Ирана по объекту СПГ в Катаре.