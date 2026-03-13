Мерц закликав якнайшвидше припинити війну в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до якнайшвидшого припинення війни з Іраном, попередивши, що конфлікт уже завдає шкоди економікам, зокрема й німецькій.

Мерц зазначив, що його уряд та інші країни використовують усі дипломатичні канали, щоб спробувати припинити конфлікт.

"Ми сподіваємося, що знайдемо способи якнайшвидше припинити цю війну, оскільки вона нікому не приносить користі, а завдає шкоди багатьом, у тому числі нам у економічному плані", – сказав Мерц, виступаючи в Норвегії разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стmjре та прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Він додав, що занепокоєння стратегією Вашингтона щодо припинення війни "насправді не отримали відповіді".

"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: Німеччина не бере участі в цій війні, і ми не хочемо ставати її учасником", – наголосив Мерц під час візиту до космодрому Андоя.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі лідерів Групи семи заявив їм, що Іран готується оголосити капітуляцію.

За даними джерел, радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.