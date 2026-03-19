Блокада Ормузского пролива больше всего в ЕС ударила по Италии

Италия понесла наибольший ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив, свидетельствует анализ Венского института аналитики цепей поставок и Делфтского университета в Нидерландах.

Об этом говорится в публикации Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Согласно исследованию, блокада торговых судов создает для европейских государств проблемы разного масштаба. Однако Италия является страной, которая больше всего в ЕС почувствовала последствия.

Италия ежегодно импортирует из Персидского залива товары на сумму около 9,8 млрд долларов. В частности, страна импортирует сжиженный газ из Катара на сумму около 4,4 млрд долларов в год, а также пропан на сумму около 3,2 млрд долларов.

Бельгия также подверглась значительному влиянию. Страна ежегодно импортирует катарский сжиженный газ через порт Зебрюгге на сумму около 5,8 млрд долларов. А через Антверпен проходит значительный объем торговли бриллиантами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно данным, Великобритания с объемом импорта из стран Персидского залива на сумму 12,9 млрд долларов в год является страной, которая больше всего пострадала в Европе.

Зато Германия и Франция, как отмечается, имеют "более диверсифицированную экономику", поэтому подверглись меньшим негативным последствиям.

Соавтор исследования Штефан Турнер пояснил, что продолжительность иранской блокады будет определять ее экономические последствия. Если она продлится дольше четырех недель, задержки в глобальных цепочках поставок могут нарастать.

Напомним, цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как иранские ракетные удары нанесли ущерб крупнейшему в мире заводу по экспорту сжиженного природного газа в Катаре.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшему прекращению войны с Ираном, предупредив, что конфликт уже наносит ущерб экономикам.

По данным СМИ, в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.