В Румунії знайшли компроміс щодо проєкту бюджету, який загрожував розпадом коаліції

Лідери керівних партій Румунії знайшли компромісне рішення для врахування витрат на соціальне забезпечення у новому проєкті бюджету, який викликав дебати між коаліційними партнерами та загрожував розпадом уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Коаліційний уряд Румунії опинився під тиском у середу після того, як ліві соціал-демократи не змогли проштовхнути соціальні виплати у проєкт бюджету та пригрозили заблокувати його схвалення.

19 березня прем'єр-міністр Іліє Боложан заявив, що партії домовилися про компромісне рішення, яке дозволить схвалити пакет соціальних виплат завдяки скороченню деяких витрат. Він пояснив, що уряд відкладе виплати суддям та прокурорам, ухвалені судом, та використає ці кошти для фінансування одноразової фінансової допомоги пенсіонерам.

Це дозволило розблокувати дебати в бюджетних комітетах. Очікується, що проєкт бюджету буде ухвалено в п'ятницю, 20 березня.

Нагадаємо, минулого місяця уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.

А в грудні коаліційний уряд Іліє Боложана пережив голосування про недовіру, яке провели після другої спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів і обмежити їх пенсії.