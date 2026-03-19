В Румынии нашли компромисс по проекту бюджета, который угрожал распадом коалиции

Лидеры правящих партий Румынии нашли компромиссное решение для учета расходов на социальное обеспечение в новом проекте бюджета, который вызвал дебаты между коалиционными партнерами и угрожал распадом правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Коалиционное правительство Румынии оказалось под давлением в среду после того, как левые социал-демократы не смогли протолкнуть социальные выплаты в проект бюджета и пригрозили заблокировать его одобрение.

19 марта премьер-министр Илие Боложан заявил, что партии договорились о компромиссном решении, которое позволит принять пакет социальных выплат благодаря сокращению некоторых расходов. Он пояснил, что правительство отложит выплаты судьям и прокурорам, принятые судом, и использует эти средства для финансирования единовременной финансовой помощи пенсионерам.

Это позволило разблокировать дебаты в бюджетных комитетах. Ожидается, что проект бюджета будет принят в пятницу, 20 марта.

Напомним, в прошлом месяце правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов по реформе, которая предусматривает сокращение расходов в местных и центральных органах власти.

А в декабре коалиционное правительство Илие Боложана пережило голосование о недоверии, которое им объявили после второй попытки повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров и ограничить их пенсии.