В Польше завершают работу над собственным аналогом "Шахеда"

Польша завершает работу над созданием собственного дрона типа "Шахед", который будет введен в эксплуатацию недавно созданным Центром автономных систем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24.

Министр обороны Польши принял участие в подписании соглашения о создании Центра автономных систем в Варшаве, который будет заниматься беспилотными летательными аппаратами.

"Беспилотные системы – воздушные, наземные, надводные, подводные – должны быть везде, во всех сферах, во всех родах войск. Они уже есть у нас, но их количество должно увеличиться", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что "польский Шахед" PLargonia находится на завершающей стадии разработки. А первая задача для Центра автономных систем – это довести проект до стадии эксплуатации.

Министр объявил, что Центр объединит возможности военных институтов, научно-исследовательских институтов, вооруженных сил и польской промышленности для создания новых БПЛА.

По подсчетам министерства, в этом году Польша выделит 25 млрд злотых (5,8 млрд евро) на беспилотные дроны, автономные системы и антидроновые системы. Ожидается, что эти средства поступят из программы ЕС по перевооружению SAFE.

Напомним, 12 марта президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

После того как польский президент наложил вето на закон о реализации программы SAFE, правительство Польши приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит привлечь средства на перевооружение.

