Лідери ЄС обговорили 90 млрд для України з Орбаном, Зеленського критикували за "недоречні" слова

Європейська рада обговорила надання Україні кредиту ЄС в 90 млрд євро, лідери ЄС вислухали аргументи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує виділення коштів, окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, з посиланням на власні джерела в ЄС.

Обговорення питання фінансування України у 2026-27 роках тривало близько 90 хвилин.

Орбан брав слово двічі: на початку і в кінці дискусії. Він заявив, що його вимоги поновити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" в Європу є абсолютно легітимними, і повторив тезу про "спочатку нафта, потім гроші".

Головуючий на засіданні президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав "неприйнятним" рішення Угорщини заблокувати виділення Україні кредитних коштів.

Але в той самий час, Кошта розкритикував і Зеленського, зокрема, зазначив, що деякі його висловлювання у бік Орбана були "недоречними" і аж ніяк не допомогли вирішити ситуацію.

Після обговорення, яке не завершилося прийняттям жодного рішення, лідери ЄС поспілкувалися за допомогою відеозв’язку з президентом Зеленським.

Наразі обговорення українського питання завершене.

Оновлено: За інформацією "ЄвроПравди", Європейська рада вже не повернеться до розгляду українського питання 19 березня.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі вже заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Орбан дотримається принципів Європейського Союзу і погодиться на виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Віктор Орбан "зрадив" ЄС і використовує Україну як зброю під час виборів.