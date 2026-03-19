Лидеры ЕС обсудили 90 млрд для Украины с Орбаном, Зеленского критиковали за "неуместные" слова

Европейский совет обсудил предоставление Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, лидеры ЕС выслушали аргументы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует выделение средств, отдельно прозвучала критика в сторону президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Лидеры ЕС провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, в зале звучала критика в сторону президента Зеленского за резкую речь в адрес венгерского премьера Орбана.

Обсуждение вопроса финансирования Украины в 2026-27 годах длилось около 90 минут.

Орбан брал слово дважды: в начале и в конце дискуссии. Он заявил, что его требования возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Европу являются абсолютно легитимными, и повторил тезис о "сначала нефть, потом деньги".

Председательствующий на заседании президент Европейского совета Антониу Кошта назвал "неприемлемым" решение Венгрии заблокировать выделение Украине кредитных средств.

Но в то же время Кошта раскритиковал и Зеленского, в частности, отметил, что некоторые его высказывания в сторону Орбана были "неуместными" и отнюдь не помогли решить ситуацию.

После обсуждения, которое не завершилось принятием никакого решения, лидеры ЕС пообщались по видеосвязи с президентом Зеленским.

Сейчас обсуждение украинского вопроса завершено.

Обновлено: По информации "ЕвроПравды", Европейский совет уже не вернется к рассмотрению украинского вопроса 19 марта.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе уже заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Орбан придерживается принципов Европейского Союза и согласится на выделение Украине кредита на 90 млрд евро.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Виктор Орбан "предал ЕС" и использует Украину как оружие во время выборов.