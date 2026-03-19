Стармер – про Близький Схід: удари по енергооб’єктах можуть більше загнати регіон у кризу

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив про поглиблення кризи на Близькому Сході на тлі ударів Ірану по об’єктах енергетики Катару.

Про це повідомив речник прем’єра, його слова цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Стармер обговорив удари по об’єктах енергетики на Близькому Сході з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема обурливі удари Ірану по об’єктах енергетики Катару", – зазначив речник Стармера.

За його словами, лідери погодилися, що атаки на критичну інфраструктуру "ризикують ще більше загнати регіон у кризу".

Також Стармер сказав Рютте та Макрону, що "життєво важливо", щоб партнери спільно працювали над "реалістичним планом" щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що США дадуть відповідь, якщо катарські об'єкти СПГ ще раз опиняться під атакою.

Трамп сказав, що Іран несправедливо вдарив по частині СПГ-об’єкта Катару.

У середу вранці іранські державні ЗМІ повідомили, що США та Ізраїль завдали ударів по деяких іранських об’єктах нафтогазовидобутку, зокрема по Південному Парсу – найбільшому у світі родовищу природного газу.

За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.