Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил об углублении кризиса на Ближнем Востоке на фоне ударов Ирана по объектам энергетики Катара.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьера, его слова цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Стармер обсудил удары по объектам энергетики на Ближнем Востоке с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности возмутительные удары Ирана по объектам энергетики Катара", – отметил представитель Стармера.

По его словам, лидеры согласились, что атаки на критическую инфраструктуру "рискуют еще больше загнать регион в кризис".

Также Стармер сказал Рютте и Макрону, что "жизненно важно", чтобы партнеры совместно работали над "реалистичным планом" по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США ответят, если катарские объекты СПГ еще раз окажутся под атакой.

Трамп сказал, что Иран несправедливо ударил по части СПГ-объекта Катара.

В среду утром иранские государственные СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по некоторым иранским объектам нефтегазодобычи, в частности по Южному Парсу – крупнейшему в мире месторождению природного газа.

По данным СМИ, в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.