Молдова розширила санкції проти Росії
Молдова розширила список санкцій проти громадян Росії, включивши до нього шістьох відомих представників ЗМІ та культури, які підтримують політику Кремля та поширюють воєнну пропаганду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Відповідний наказ підписав міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.
До списку увійшли телеведучі, пропагандисти та представники культури, яких у документі називають розповсюджувачами дезінформації та проросійської військової пропаганди, а також прихильниками російської армії у війні проти України.
Серед осіб, щодо яких Молдова застосувала санкції: телеведучий Дмитрій Губернієв, телеведуча Єкатерина Андрєєва, телеведуча Марія Сіттель, журналіст Павел Зарубін, актор і співак Роман Чумаков, артист балету Сергєй Полунін.
Усі шестеро раніше потрапили під санкції ЄС. Рішення про це Рада ЄС ухвалила 29 січня 2026 року у відповідь на гібридні дії Росії та інформаційні маніпуляції.
Фігурантам списку заморозять активи, заборонять в’їзд до країн Євросоюзу, а також перекриють доступ до будь-яких коштів та економічних ресурсів.
Водночас 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії наразі заблокований через супротив Угорщини і Словаччини.