ЄС запровадив санкції проти шести пропагандистів РФ, включаючи Андреєву та Зарубіна

Рада ЄС у четвер, 29 січня, додала до санкційного списку шістьох російських пропагандистів, серед яких: Дмитрій Губернієв, Єкатерина Андреєва, Марія Сіттель, Павєл Зарубін, Роман Чумаков та Сергій Полунін.

Про це йдеться у тексті затвердженого 29 січня Імплементаційного регламенту Ради ЄС стосовно обмежувальних заходів у зв’язку з дестабілізуючою діяльністю Росії, з текстом якого ознайомилася кореспондентка "Європейської правди".

Шестеро російських пропагандистів були додані до санкційного списку ЄС щодо дестабілізуючої діяльності Росії.

1) Дмитрій Губернієв – російський телеведучий, журналіст, спортивний коментатор, радник генерального директора телевізійного пропагандистського каналу "Россия", а також радник міністра спорту Російської Федерації.

"Губернієв є публічною особою, яка використовувала свою популярність та вплив у публічній сфері для озвучення російської пропаганди та виправдання триваючої російської агресивної війни проти України. Він підтримав анексію Криму у 2014 році. Він був одним із ведучих пропагандистського мітингу на підтримку агресивної війни проти України, який відбувся 18 березня 2022 року на стадіоні "Лужники" у Москві. Губернієв вів численні інші концерти, присвячені російській військовій машині або Владіміру Путіну", – йдеться у документі ЄС.

2) Єкатерина Андреєва – провідна ведуча новин російського державного телебачення. З 1997 року вона є ведучою та головним обличчям новинної програми "Время" на "Першому каналі".

"Андреєва регулярно поширює дезінформацію та пропаганду про агресивну війну проти України та підтримує російські збройні сили і так звані "Донецьку та Луганську Народні Республіки". Вона регулярно вихваляє путінський режим та поширює дезінформацію та пропаганду про Україну, а також Захід. Крім того, Андреєва двічі вела "Пряму лінію з Владіміром Путіним" у 2001 та 2007 роках, коментувала інавгурацію Путіна у 2004, 2012 та 2018 роках і навіть коментувала військовий парад 9 травня", – наголошується у тексті.

3) Марія Сіттель – провідна ведуча новин російського державного телебачення. Вона є ведучою та обличчям новинної програми "Вести" на телеканалі "Россия" з 2001 року.

"Сіттель була ведучою пропагандистських мітингів у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках і отримала значні суми грошей за свій виступ. Вона є лектором в Інституті медіа Останкіно (школа російської пропаганди). Вона регулярно вихваляє путінський режим та поширює дезінформацію та пропаганду про агресивну війну проти України. Сіттель включена до списку "1500 військових розпалювачів" (створеного Форумом вільної Росії, який є конференцією російської опозиції) та вела "Пряму лінію з Владіміром Путіним" у 2015 році", – йдеться в додатку до Регламенту Ради ЄС.

4) Павєл Зарубін – відомий російський пропагандист з ексклюзивним доступом до порядку денного Владіміра Путіна. Він веде шоу "Москва. Кремль. Путін", де бере інтерв'ю у Путіна та вихваляє його, називаючи "винятковим лідером".

"Зарубін був першим пропагандистом, якому дозволили взяти інтерв’ю у Путіна після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він часто поширює антиукраїнську дезінформацію, називаючи український уряд "режимом", серед іншого. У 2025 році Зарубін також був співведучим головної пропагандистської події того року, "Прямої лінії з Владіміром Путіним", – йдеться в документі.

5) Роман Чумаков – російський актор та співак.

"Після початку повномасштабної агресивної війни Росії проти України він активно підтримав російську армію. Роман Чумаков часто відвідує солдатів на передовій та пише патріотичні пісні. Він публічно вихваляє та прославляє Владіміра Путіна, а також збирає гроші для російських збройних сил. Чумаков критикує артистів, які не підтримують агресивну війну Росії проти України. Згідно з його світоглядом, Росія, Україна та Білорусь – це одна нація, і вони мають бути возз'єднані. Чумаков отримав дві державні нагороди від Путіна", – пишуть про Чумакова автори затвердженого документа ЄС.

6) Сергій Полунін – російський артист балету українського походження, колишній ректор Севастопольської хореографічної академії та лауреат Президентської премії молодих діячів культури.

"З початку повномасштабної агресивної війни проти України Полунін активно підтримує російську армію, зокрема, шляхом пожертвування грошей російським збройним силам. Він закликав інших робити те саме. Полунін бере участь у кремлівських пропагандистських телевізійних шоу та на каналах інтернет-блогерів, де він пояснює та захищає свою віру в доктрину "русского міра". Полунін також критикує артистів, які виїхали з Росії після початку повномасштабної агресивної війни проти України, та вихваляє главу Чечні Рамзана Кадирова", – йдеться у документі.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Європи надходять "хороші сигнали" про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни.

Наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.