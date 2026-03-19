Молдова расширила санкции против России

Молдова расширила список санкций против граждан России, включив в него шестерых известных представителей СМИ и культуры, которые поддерживают политику Кремля и распространяют военную пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Соответствующий приказ подписал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

В список вошли телеведущие, пропагандисты и представители культуры, которых в документе называют распространителями дезинформации и пророссийской военной пропаганды, а также сторонниками российской армии в войне против Украины.

Среди лиц, в отношении которых Молдова применила санкции: телеведущий Дмитрий Губерниев, телеведущая Екатерина Андреева, телеведущая Мария Ситтель, журналист Павел Зарубин, актер и певец Роман Чумаков, артист балета Сергей Полунин.

Все шестеро ранее попали под санкции ЕС. Решение об этом Совет ЕС принял 29 января 2026 года в ответ на гибридные действия России и информационные манипуляции.

Фигурантам списка заморозят активы, запретят въезд в страны Евросоюза, а также перекроют доступ к любым средствам и экономическим ресурсам.

В то же время 20-й пакет санкций ЕС против России в настоящее время заблокирован из-за сопротивления Венгрии и Словакии.