Сейм Литви переглянув покарання за диверсії та участь у бойових діях на боці агресора

Сейм Литви проголосував за внесення поправок до Кримінального кодексу, які передбачають позбавлення волі за диверсію, участь у збройному конфлікті в іншій державі та співпрацю з іноземними розвідувальними або безпековими органами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За поправки до Кримінального кодексу проголосував 101 депутат Сейму, ще один парламентар утримався.

Надалі цей проєкт буде розглядатися в парламентському комітеті з питань права та правопорядку.

Нововведення передбачають оновлені терміни покарання за кілька видів правопорушень. Наприклад, за диверсію громадянам загрожуватиме позбавлення волі на строк від 2 до 8 років.

Диверсією вважатимуться такі дії, коли особа, прагнучи завдати шкоди інтересам Литви, знищує, пошкоджує об’єкти, що складають інфраструктуру, яка має важливе значення для національної безпеки країни, йдеться у законопроєкті.

Також передбачається, що особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за участь у збройному конфлікті в іншій державі. Це стосується випадків участі у боях на боці держави, дії якої спрямовані проти незалежності, територіальної цілісності, суверенітету або конституційного ладу іншої країни.

Такі дії можуть каратися позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Поправки також пропонують запровадити кримінальну відповідальність за виконання завдань та інструкцій іноземного розвідувального органу, організації, контрольованої іноземною державою, спрямованих проти Литовської Республіки (за відсутності ознак шпигунства). Такі дії, як зазначається в проєкті, каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 15 років.

