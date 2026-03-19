Сейм Литвы пересмотрел наказания за диверсии и участие в боевых действиях на стороне агрессора

Сейм Литвы проголосовал за внесение поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих лишение свободы за диверсии, участие в вооруженном конфликте на территории другого государства и сотрудничество с иностранными разведывательными или силовыми органами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

За поправки к Уголовному кодексу проголосовал 101 депутат Сейма, еще один парламентарий воздержался.

В дальнейшем этот проект будет рассматриваться в парламентском комитете по вопросам права и правопорядка.

Нововведения предусматривают обновленные сроки наказания за несколько видов правонарушений. Например, за диверсию гражданам грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Диверсией будут считаться такие действия, когда лицо, стремясь нанести ущерб интересам Литвы, уничтожает, повреждает объекты, составляющие инфраструктуру, имеющую важное значение для национальной безопасности страны, говорится в законопроекте.

Также предусматривается, что лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте в другом государстве. Это касается случаев участия в боях на стороне государства, действия которого направлены против независимости, территориальной целостности, суверенитета или конституционного строя другой страны.

Такие действия могут караться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Поправки также предлагают ввести уголовную ответственность за выполнение заданий и инструкций иностранного разведывательного органа, организации, контролируемой иностранным государством, направленных против Литовской Республики (при отсутствии признаков шпионажа). Такие действия, как отмечается в проекте, будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

Напомним, Литва также готовит запрет на въезд на свою территорию военным РФ, воевавшим против Украины.

Как сообщала "Европейская правда", ранее восемь стран-членов ЕС обратились к руководству Евросоюза с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону лиц, воевавших в рядах российской армии.

Пункт об угрозе со стороны российских экс-военных внесли в проект выводов саммита ЕС 19 марта.