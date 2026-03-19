Спецпредставник Трампа допустив, що Лукашенко може відвідати США

Спеціальний представник американського президента у Білорусі Джон Коул допустив, що самопроголошений білоруський правитель Александр Лукашенко може відвідати з візитом США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Коула наводить БЕЛТА.

Спецпредставник Дональда Трампа розповів, що обговорював ймовірний візит Лукашенка до США на зустрічі з ним.

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і будемо працювати над тим, щоб її організувати", – сказав Джон Коул.

Він додав, що президент Дональд Трамп "постійно згадує президента Лукашенка, відгукується про нього як про свого дуже хорошого друга та шанованого світового лідера".

"Деякий час тому ми були розчаровані тим, що президент Лукашенко не зміг приїхати на засідання Ради миру, яке нещодавно відбулося у Вашингтоні. Але президент Трамп запросив президента Лукашенка взяти участь у будь-яких інших засіданнях Ради миру. Ми обговорили це питання. Президент Лукашенко підтвердив, що він візьме участь в одному із засідань Ради миру", – заявив спецпосланець США.

Повідомляли також, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Крім того, після зустрічі Коула з Лукашенком стало відомо, що білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.

З літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів.

