Спецпредставитель Трампа допустил, что Лукашенко может посетить США

Специальный представитель президента США по Беларуси Джон Коул допустил, что самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко может посетить США с визитом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Коула приводит БЕЛТА.

Спецпредставитель Дональда Трампа рассказал, что обсуждал вероятный визит Лукашенко в США на встрече с ним.

"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать", – сказал Джон Коул.

Он добавил, что президент Дональд Трамп "постоянно упоминает президента Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и уважаемом мировом лидере".

"Некоторое время назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко принять участие в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира", – заявил спецпосланник США.

Сообщалось также, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Кроме того, после встречи Коула с Лукашенко стало известно, что белорусский режим освободил группу политических заключенных.

С лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных.

