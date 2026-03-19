Стармер пообіцяв підтримку Катару після іранських атак

У четвер, 19 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив Катар, що Британія надалі буде підтримувати його після іранських атак.

Про це повідомили в офісі Стармера, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, про це Стармер сказав під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.

Прем’єр Британії засудив нічні іранські удари по енергетичних об'єктах Катару.

Стармер зазначив, що такі "безрозсудні атаки на критичну інфраструктуру ризикують ще більше загнати регіон у кризу та погіршити серйозні економічні наслідки, які відчуваються у всьому світі, зокрема у Великій Британії".

Відтак він наголосив, що "Велика Британія й надалі підтримуватиме Катар та всіх наших союзників у Перській затоці".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що США дадуть відповідь, якщо катарські об'єкти СПГ ще раз опиняться під атакою.

Трамп сказав, що Іран несправедливо вдарив по частині СПГ-об’єкта Катару.

У середу вранці іранські державні ЗМІ повідомили, що США та Ізраїль завдали ударів по деяких іранських об’єктах нафтогазовидобутку, зокрема по Південному Парсу – найбільшому у світі родовищу природного газу.