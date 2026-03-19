Стармер пообещал Катару поддержку после иранских атак

В четверг, 19 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил Катар, что Великобритания будет и впредь поддерживать его после иранских атак.

Об этом сообщили в офисе Стармера, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, об этом Стармер сказал во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

Премьер-министр Великобритании осудил ночные иранские удары по энергетическим объектам Катара.

Стармер отметил, что такие "безрассудные атаки на критическую инфраструктуру рискуют еще больше загнать регион в кризис и усугубить серьезные экономические последствия, которые ощущаются во всем мире, в частности в Великобритании".

Затем он подчеркнул, что "Великобритания и впредь будет поддерживать Катар и всех наших союзников в Персидском заливе".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США дадут ответ, если катарские объекты СПГ еще раз окажутся под атакой.

Трамп сказал, что Иран несправедливо нанес удар по части СПГ-объекта Катара.

В среду утром иранские государственные СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по некоторым иранским объектам нефтегазодобычи, в частности по Южному Парсу – крупнейшему в мире месторождению природного газа.