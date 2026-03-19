Трамп заявив про перенесення візиту до Китай і назвав нові терміни

Президент США Дональд Трамп заявив, що його відкладена поїздка до Китаю на саміт із колегою Сі Цзіньпіном була "перенесена", і припустив, що вона відбудеться в середині травня.

Про це він сказав у четвер, 19 березня, під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Японії, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Трамп впевнений, що його майбутня поїздка до Китаю "буде чудовою".

"Поїздка була відкладена приблизно на півтора місяця. Вона була перенесена, і я з нетерпінням чекаю на неї", – наголосив він.

Втім, президент США не назвав конкретної дати візиту.

Трамп мав вирушити до Китаю наприкінці цього місяця, але заявив, що відкладе поїздку, оскільки зосереджується на військових операціях США в Ірані.

У Білому домі заявили, Китай погодився відкласти візит президента Трампа до Пекіна.