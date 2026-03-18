Білий дім: Китай погодився відкласти візит Трампа

У Білому домі заявили, Китай погодився відкласти візит президента США Дональда Трампа до Пекіна, який мав відбутися вже за два тижні.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Левітт запевнила, що Білий дім працює над тим, щоб якомога швидше узгодити нову дату візиту.

Трамп, посилаючись на необхідність приділяти увагу війні з Іраном, заявив у вівторок, що вирушить у поїздку Азією "приблизно через п’ять або шість тижнів", але не назвав конкретної дати.

"Дипломатія на рівні глав держав відіграє незамінну роль у визначенні стратегічного курсу двосторонніх відносин", – заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні, коментуючи ситуацію з візитом Трампа.

Він також додав, що"Китай і США продовжуватимуть підтримувати зв’язок щодо візиту президента Трампа до Китаю".

У неділю, 15 березня, в Парижі торгові представники США та Китаю розпочали переговори з метою розробки плану для саміту лідерів, який відбудеться пізніше цього місяця.

Наступного дня Трамп пригрозив відкласти зустріч Сі, якщо Пекін не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.