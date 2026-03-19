Трамп объявил о переносе визита в Китай и назвал новые сроки

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отложенная поездка в Китай на саммит с коллегой Си Цзиньпином была "перенесена", и предположил, что она состоится в середине мая.

Об этом он сказал в четверг, 19 марта, во время встречи с премьер-министром Японии, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Трамп уверен, что его предстоящая поездка в Китай "будет замечательной".

"Поездка была отложена примерно на полтора месяца. Она была перенесена, и я с нетерпением жду ее", – подчеркнул он.

Впрочем, президент США не назвал конкретной даты визита.

Трамп должен был отправиться в Китай в конце этого месяца, но заявил, что отложит поездку, поскольку сосредоточивается на военных операциях США в Иране.

В Белом доме заявили, что Китай согласился отложить визит президента Трампа в Пекин.