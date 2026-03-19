У США кажуть, що мають різні з Ізраїлем цілі щодо війни з Іраном

Директорка національної розвідки Тулсі Габбард заявила, що у США та Ізраїлю різні цілі у війні з Іраном.

Заяву Габбард наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Коментар директорки американської Нацрозвідки став продовженням раніше зробленої заяви міністра оборони США Піта Гегсета про те, що у Вашингтона в цій війні свої цілі, а у союзників – свої.

"Цілі, які були визначені президентом, відрізняються від цілей, визначених ізраїльським урядом", – сказала Габбард у комітеті з розвідки Палати представників.

Зокрема, за її словами, ізраїльський уряд зосереджений на ліквідації іранського керівництва.

"Президент (Дональд Трамп. – Ред.) заявив, що його цілі – знищити здатність Ірану запускати балістичні ракети, його виробничі потужності з балістичних ракет та його військово-морські сили", – додала Габбард.

Також він допускав сухопутну операцію проти Ірану, але наголосив, що це буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".

