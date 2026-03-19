В США заявляют, что у них с Израилем разные цели в войне с Ираном

Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что у США и Израиля разные цели в войне с Ираном.

Заявление Габбард приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Комментарий директора американской Национальной разведки стал продолжением ранее сделанного заявления министра обороны США Пита Хэгсета о том, что у Вашингтона в этой войне свои цели, а у союзников – свои.

"Цели, которые были определены президентом, отличаются от целей, определенных израильским правительством", – сказала Габбард в комитете по разведке Палаты представителей.

В частности, по ее словам, израильское правительство сосредоточено на ликвидации иранского руководства.

"Президент (Дональд Трамп. – Ред.) заявил, что его цели – уничтожить способность Ирана запускать баллистические ракеты, его производственные мощности по баллистическим ракетам и его военно-морские силы", – добавила Габбард.

Трамп ранее заявлял, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране

Также он допускал сухопутную операцию против Ирана, но подчеркнул, что это будет рассматриваться "только по очень веской причине".

