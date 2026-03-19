Адміністрація Трампа обійшла Конгрес, щоб прискорити продаж зброї ОАЕ та Кувейту на мільярди

Адміністрація президента США Дональда Трампа обійшла Конгрес, щоб прискорити продаж зброї на мільярди доларів Об’єднаним Арабським Еміратам та Кувейту на тлі того, як країни Перської затоки зазнають атак з боку Ірану.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Адміністрація також прискорила багатомільйонний продаж "авіаційної та боєприпасної підтримки" Йорданії.

Як зазначено, держсекретар Марко Рубіо "визначив та надав детальне обґрунтування того, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу" оборонних товарів трьом країнам, "тим самим скасувавши вимоги щодо розгляду Конгресом".

Рішення про надзвичайну ситуацію було прийнято щодо продажу зброї на суму майже 8,4 млрд доларів до ОАЕ, включаючи сучасні ракети "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM), боєприпаси для F-16, інтегровані системи ураження низьколітаючих, повільних і малих безпілотних літальних апаратів на стаціонарних позиціях та радіолокаційні станції дальнього розпізнавання, інтегровані з системою протиракетної оборони висотного сектора (THAAD).

Вони також були прийняті щодо продажу Кувейту радарів нижнього рівня протиповітряної та протиракетної оборони на суму 8 млрд доларів та "підтримки літаків і боєприпасів" Йорданії на суму 70,5 млн доларів, що включає "запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримку з ремонту та повернення".

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад $200 мільярдів на фінансування війни в Ірані.

Президент США Дональд Трамп назвав це "невеликою ціною", яку потрібно заплатити, щоб забезпечити збройні сили всім необхідним для ведення війни з Іраном.