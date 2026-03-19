Администрация Трампа обошла Конгресс, чтобы ускорить продажу оружия ОАЭ и Кувейту на миллиарды

Администрация президента США Дональда Трампа обошла Конгресс, чтобы ускорить продажу оружия на миллиарды долларов Объединенным Арабским Эмиратам и Кувейту на фоне того, как страны Персидского залива подвергаются атакам со стороны Ирана.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Администрация также ускорила многомиллионную продажу "авиационной и боеприпасной поддержки" Иордании.

Как отмечается, госсекретарь Марко Рубио "определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи" оборонных товаров трем странам, "тем самым отменив требования о рассмотрении Конгрессом".

Решение о чрезвычайной ситуации было принято в отношении продажи оружия на сумму почти 8,4 млрд долларов ОАЭ, включая современные ракеты "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM), боеприпасы для F-16, интегрированные системы поражения низколетящих, медленных и малых беспилотных летательных аппаратов на стационарных позициях и радиолокационные станции дальнего распознавания, интегрированные с системой противоракетной обороны высотного сектора (THAAD).

Также были одобрены продажа Кувейту радаров нижнего уровня противовоздушной и противоракетной обороны на сумму 8 млрд долларов и "поддержка самолетов и боеприпасов" Иордании на сумму 70,5 млн долларов, включающая "запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также поддержку по ремонту и возврату".

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение к Конгрессу о выделении более $200 миллиардов на финансирование войны в Иране.

Президент США Дональд Трамп назвал это "небольшой ценой", которую нужно заплатить, чтобы обеспечить вооруженные силы всем необходимым для ведения войны с Ираном.