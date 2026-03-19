Трамп назвав "невеликою платою" запит Пентагону на додаткові $200 млрд на війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп четвер підтвердив, що може запросити 200 мільярдів доларів додаткового фінансування для Пентагону на фінансування війни в Ірані.

Заяву американського президента наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Трамп назвав це "невеликою ціною", яку потрібно заплатити, щоб забезпечити збройні сили всім необхідним для ведення війни з Іраном.

Водночас він уточнив, що цей запит включатиме не лише кошти, необхідні для війни з Іраном.

"Ми хочемо бути в найкращій формі, в найкращій формі, ніж будь-коли. Це невелика плата за те, щоб ми залишалися на вершині", – сказав президент.

Трамп не уточнив, на що саме Пентагону потрібні ці кошти, сказавши лише, що хоче забезпечити військових "величезними запасами боєприпасів".

При цьому він спростував твердження про те, що США відчувають нестачу будь-якої зброї, заявивши, що адміністрація "розумно" підходить до витрачання коштів.

"Ми просимо про це з багатьох причин, що виходять навіть за межі того, про що ми говоримо у зв'язку з Іраном. Зокрема, боєприпасів у нас багато, але ми їх бережемо", – додав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад $200 мільярдів на фінансування війни в Ірані.

За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.

Зокрема, йдеться про можливість відправлення сухопутних військ на острів Харг в Ірані, який є основним пунктом для 90% експорту нафти країни.

Трамп заявляє, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі початку наземної військової операції в Ірані.