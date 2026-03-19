В опозиції Норвегії виступили за приєднання до ЄС

Норвегія має знову подати заявку на вступ до Європейського Союзу з огляду на загальні виклики у сфері безпеки, зокрема, з боку Росії, вважає лідерка норвезької опозиційної Консервативної партії Іне Еріксен Сьорейде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це норвезька політикиня сказала в інтерв’ю Politico.

Сьорейде стверджує, що в умовах воєн і зростаючих загроз по всьому світу відносини на відстані між Брюсселем і Осло більше не відповідають поставленим завданням.

"На мою думку, а також на думку моєї партії, нам було б найвигідніше стати повноправними членами ЄС. Я постійно говорю про необхідність конструктивної дискусії, заснованої на тому, яким є ЄС сьогодні, а не яким він був у 1994 році", – сказала вона.

Потенційна заявка Ісландії на вступ до ЄС є ще одним стимулом для Осло прагнути членства, додала лідерка норвезьких консерваторів.

"Якщо Ісландія вирішить на референдумі відновити переговори, це буде зовсім інша ситуація. Я не кажу, що дії Ісландії самі по собі змінять думку норвежців, але це може призвести до певних інституційних змін, а також до іншого підходу з боку ЄС, що ускладнить нам перебування поза межами Союзу", – зазначила вона.

Окрім переваг у сфері торгівлі, Сьорейде назвала оборону, космічну галузь, охорону здоров’я та безпеку в Арктиці як сфери, в яких Осло отримало б вигоду від повноправного членства в ЄС.

Той факт, що Норвегія не є членом ЄС, але тим не менш переносить його законодавство у своє національне, означає, що країна "втрачає багато можливостей у багатьох сферах", підкреслила вона.

Норвегія подала заявку на вступ до ЄС у 1992 році, але через два роки ця ініціатива була відхилена на референдумі. Відтоді Норвегія є членом Європейського економічного простору, що означає, що вона приймає багато правил і норм ЄС, а також є членом НАТО.

Питання членства Норвегії в ЄС неодноразово порушувалось протягом останніх 30 років, і виборці зазвичай виступали проти цього.

Останніми роками опитування показують, що більшість населення залишається проти вступу до ЄС, оскільки побоювання щодо захисту величезних енергетичних багатств Норвегії переважають переваги членства. У парламенті Норвегії більшість депутатів виступає проти членства.

Однак підтримка вступу до ЄС зросла за останні 18 місяців на тлі напруженості у трансатлантичних відносинах та погроз президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

Раніше стало відомо, що уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Втеча від Трампа: чому Ісландія може відновити рух до членства в ЄС і що цьому заважатиме.