Трамп: думав, що зростання цін на нафту могло б бути ще більшим

Президент США Дональд Трамп заявив, що що очікував на більш різке зростання цін на нафту через розпочату операцію проти Ірану.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, таким чином Трамп натякнув, що вважає економічні наслідки санкціонованої ним операції проти Ірану поки що виявилися менш значними, ніж він передбачав.

"Я казав, знаєте, якщо я це зроблю, ціни на нафту підуть вгору, а економіка трохи просяде. Я думав, що буде гірше, набагато гірше. Насправді я думав, що є ймовірність, що все буде набагато гірше. Все не так уже й погано, і це скоро закінчиться", – сказав Трамп.

На запитання, чи скасує він санкції щодо іранської нафти, президент відповів, що зробить "все необхідне", щоб допомогти з цінами.

Його зауваження пролунали на тлі реакції світових енергетичних ринків на ескалацію напруженості на Близькому Сході: у четвер вранці ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, стрибнула до 115 доларів за барель.

Напередодні Міністерство фінансів США пом’якшило нафтові санкції проти Венесуели на тлі намагань адміністрації президента Дональда Трампа знайти шляхи збільшення світових поставок нафти на тлі конфлікту з Іраном.