Міністр фінансів США допустив можливість зняття санкцій з іранської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість часткового зняття санкцій з іранської нафти для збалансування світових цін.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив в інтерв’ю Fox Business.

В інтерв'ю Бессент заявив, що адміністрація США підготувала скоординовані заходи реагування, спрямовані на пом'якшення наслідків від блокування руху Ормузькою протокою.

Він нагадав, що минулого тижня США зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі на тлі зростання світових цін.

Тепер же адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість подібних заходів для нафти з Ірану.

"Найближчими днями ми можемо скасувати санкції щодо іранської нафти, яка зараз перебуває в морі. Йдеться про 140 мільйонів барелів, тож, залежно від того, як рахувати, це запас від 10 днів до двох тижнів, який іранці намагалися реалізувати", – заявив Бессент.

За його словами, це рішення призведе до зниження цін на нафту в США та стабілізує світовий ринок.

"По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти самих іранців, щоб утримати ціну на низькому рівні протягом наступних 10 або 14 днів, поки ми продовжуємо цю кампанію (ударів по Ірану – ред.)", – додав міністр.

Напередодні Міністерство фінансів США пом’якшило нафтові санкції проти Венесуели на тлі намагань адміністрації президента Дональда Трампа знайти шляхи збільшення світових поставок нафти на тлі конфлікту з Іраном.

Це сталося після того, як Вашингтон послабив нафтові санкції проти РФ, аргументуючи це глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені, щойно завершиться криза на Близькому Сході.