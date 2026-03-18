США послабили нафтові санкції проти Венесуели

Міністерство фінансів США пом’якшило нафтові санкції проти Венесуели на тлі намагань адміністрації президента Дональда Трампа шукає шляхи збільшення світових поставок нафти на тлі конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, Міністерство фінансів видало широкий дозвіл, що дозволяє компанії Petróleos de Venezuela S.A, або PDVSA, безпосередньо продавати венесуельську нафту американським компаніям та на світових ринках.

Агентство зазначає, що це є значним зрушенням після того, як Вашингтон протягом багатьох років в основному блокував угоди з урядом Венесуели та її нафтовим сектором.

Окремо Білий дім повідомив, що Трамп на 60 днів скасує вимоги Закону Джонса щодо перевезення товарів між портами США суднами під американським прапором. Цей закон 1920-х років, спрямований на захист американського суднобудівного сектору, часто звинувачують у подорожчанні бензину.

Ліцензія Міністерства фінансів покликана стимулювати нові інвестиції в енергетичний сектор Венесуели і має на меті принести користь як США, так і Венесуелі, одночасно збільшуючи світові поставки нафти, повідомив представник відомства агентству Associated Press.

Ліцензія США передбачає цільове послаблення санкцій, але не скасовує їх повністю. Ліцензія дозволяє компаніям, що існували до 29 січня 2025 року, купувати венесуельську нафту та здійснювати операції, які зазвичай були б заборонені згідно з американськими санкціями, відновлюючи торгівлю великого виробника нафти на світових ринках.

Як повідомляла "Європейська правда", Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.