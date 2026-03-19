Трамп: думал, что рост цен на нефть мог бы быть ещё более значительным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более резкого роста цен на нефть в связи с начатой операцией против Ирана.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает телеканал, таким образом Трамп намекнул, что считает экономические последствия санкционированной им операции против Ирана пока что менее значительными, чем он предполагал.

"Я говорил, знаете, если я это сделаю, цены на нефть пойдут вверх, а экономика немного просядет. Я думал, что будет хуже, намного хуже. На самом деле я думал, что есть вероятность, что все будет намного хуже. Все не так уж и плохо, и это скоро закончится", – сказал Трамп.

На вопрос, отменит ли он санкции в отношении иранской нефти, президент ответил, что сделает "все необходимое", чтобы помочь с ценами.

Его замечания прозвучали на фоне реакции мировых энергетических рынков на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке: в четверг утром цена на нефть марки Brent, которая является международным эталоном, подскочила до 115 долларов за баррель.

Накануне Министерство финансов СШАсмягчило нефтяные санкции против Венесуэлы на фоне попыток администрации президента Дональда Трампа найти пути увеличения мировых поставок нефти в связи с конфликтом с Ираном.