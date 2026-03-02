В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который был ключевым советником покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Лариджани сделал этот комментарий в ответ на сообщение о том, что Иран через посредников обратился к Соединенным Штатам с просьбой возобновить переговоры.

Он заявил, что американский президент Дональд Трамп "погрузил регион в хаос своими "ложными надеждами" и теперь беспокоится о дальнейших потерях американских войск".

"Своими действиями он превратил свой собственный слоган "Америка первая" в "Израиль первый" и пожертвовал американскими солдатами ради стремления Израиля к власти", – добавил он.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.