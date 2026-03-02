Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані: "На жаль, втрат буде більше"

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час проведення військової операції "Епічна лють" проти Ірану загинули троє американських військовослужбовців, і попередив, що до завершення бойових дій кількість жертв може зрости.

Про це йдеться у зверненні Трампа щодо перебігу військової операції, пише "Європейська правда".

Напередодні американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.

"Ми молимося за повне одужання поранених і висловлюємо нашу величезну любов і вічну вдячність родинам загиблих. На жаль, їх, ймовірно, буде ще більше. Доки це не закінчиться, так і буде. Ймовірно, буде ще більше, але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося", – прокоментував це американський президент.

Він заявив, що США "помстяться" за їхню смерть та завдадуть "найсуворішого удару терористам, які розпочали війну проти цивілізації".

Нагадаємо, через день після початку ударів по Ірану, в результаті яких загинув аятола Алі Хаменеї і регіон опинився в стані війни, Трамп повідомив, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.

Втім, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який був ключовим радником покійного верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

