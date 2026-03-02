Трамп прокомментировал гибель военных США в Иране: "К сожалению, потерь будет больше"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время проведения военной операции "Эпическая ярость" против Ирана погибли трое американских военнослужащих, и предупредил, что до завершения боевых действий количество жертв может возрасти.

Об этом говорится в обращении Трампа о ходе военной операции, пишет "Европейская правда".

Накануне американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.

"Мы молимся за полное выздоровление раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям погибших. К сожалению, их, вероятно, будет еще больше. Пока это не закончится, так и будет. Вероятно, будет еще больше, но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", – прокомментировал это американский президент.

Он заявил, что США „отомстят" за их смерть и нанесут "самый суровый удар террористам, которые начали войну против цивилизации".

Напомним, через день после начала ударов по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и регион оказался в состоянии войны, Трамп сообщил, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать.

Впрочем, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который был ключевым советником покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.

