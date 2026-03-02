Опрос: только каждый четвертый американец одобряет действия Трампа против Ирана

Около 27% американцев одобряют операцию США в Иране, в результате которой погибло высшее руководство страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованного агентством.

Опрос проводился с 28 февраля по 1 марта среди 1282 взрослых американцев.

Согласно результатам, 43% американцев не одобрили удары США по Ирану, еще 29% – не определились с мнением.

55% республиканцев поддержали действия президента Дональда Трампа, 32 процента не дали ответа. Еще 13% сторонников Республиканской партии не одобряют действия Вашингтона против Ирана.

Среди демократов – 74% не поддержали операцию США, 19% воздержались от ответа, а 7% – ответили одобрительно.

Опрос также показал, что 56% американцев считают, что Трамп слишком охотно использует военную силу для продвижения интересов США. Подавляющее большинство демократов – 87% – придерживаются такого мнения, как и 23% республиканцев и 60% людей, которые не идентифицируют себя ни с одной из политических партий.

Около 45% респондентов опроса заявили, что они с меньшей вероятностью будут поддерживать кампанию против Ирана, если в Соединенных Штатах вырастут цены на газ или нефть.

Между тем рейтинг одобрения президентской деятельности Трампа несколько снизился до 39%, что на один процентный пункт ниже, чем по данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 18-23 февраля.

Напомним, в результате операции США и Израиля против Ирана погибли трое американских военных. Трамп, комментируя потери, заявил, что до завершения военных действий количество погибших военнослужащих может возрасти.

Также Трамп заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

