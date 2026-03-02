СМИ узнали, почему США и Израиль отложили операцию против Ирана

Соединенные Штаты и Израиль планировали нанести удары по Ирану на неделю раньше, однако операцию отложили по ряду разведывательных и оперативных причин, в частности из-за погодных условий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Axios от должностных лиц США и Израиля.

После того как второй раунд переговоров между США и Ираном, который состоялся 17 февраля в Женеве, завершился без значительного прогресса, военные планировщики США и Израиля готовились нанести удар в субботу, 21 февраля.

Американские и израильские чиновники заявили, что впоследствии эти планы отложили, а одной из ключевых причин была плохая погода в регионе.

Еще один источник сообщил, что задержка была обусловлена главным образом американской стороной и связана с необходимостью лучшей координации с Армией обороны Израиля.

Источники также по-разному объясняют причины проведения переговоров до последнего момента.

Один израильский чиновник заявил, что консультации в Женеве имели целью дать время для установления новой даты удара, а также, чтобы иранцы все еще верили, что дипломатия остается основным путем США.

Второй израильский чиновник заявил, что новая дата удара была установлена из тактических и оперативных соображений, и переговоры были искренними.

Источники из США также опровергли версию о том, что переговоры были уловкой.

Во время консультаций в Женеве спецпредставители президента США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер – вернулись к иранцам с окончательным предложением.

Оно содержало требование 10-летнего моратория на обогащение урана Ираном, а затем возвращение мощностей в символических количествах. США также предложили Тегерану бесплатные поставки ядерного топлива для удовлетворения его гражданских потребностей.

Представители Ирана отклонили предложение. Кушнер и Виткофф доложили Трампу об этом, после чего он дал старт операции против Тегерана.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Согласно новому опросу, только каждый четвертый американец поддерживает действия Трампа против Ирана.