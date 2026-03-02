Навроцький: найближчі дні стануть часом важливих рішень на Близькому Сході

Польський президент Кароль Навроцький вважає, що найближчі дні стануть "часом важливих рішень" на Близькому Сході.

Про це він написав у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Навроцький заявив, що Сполучені Штати – найбільший союзник Польщі.

Він наголосив, що його думки та молитви – з родинами американських загиблих військових, а також поранених.

"На наших очах загрозливий іранський режим, який озброїв Росію в її агресії проти України й погрожував іншим державам на Близькому Сході, розпадається. Найближчі дні стануть часом важливих рішень у цьому регіоні. Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками!" – додав польський президент.

Нагадаємо, внаслідок операції США та Ізраїлю проти Ірану загинули троє американських військових. Президент США Дональд Трамп, коментуючи втрати, заявив, що до завершення військових дій кількість загиблих військовослужбовців може зрости.

Також американський президент заявив, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

