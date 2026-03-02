Навроцкий: ближайшие дни станут временем важных решений на Ближнем Востоке

Польский президент Кароль Навроцкий считает, что ближайшие дни станут "временем важных решений" на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Навроцкий заявил, что Соединенные Штаты – самый большой союзник Польши.

Он отметил, что его мысли и молитвы – с семьями погибших американских военных, а также раненых.

"На наших глазах угрожающий иранский режим, который вооружил Россию в ее агрессии против Украины и угрожал другим государствам на Ближнем Востоке, распадается. Ближайшие дни станут временем важных решений в этом регионе. Мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками", – добавил польский президент.

Напомним, в результате операции США и Израиля против Ирана погибли трое американских военных. Президент США Дональд Трамп, комментируя потери, заявил, что до завершения военных действий количество погибших военнослужащих может возрасти.

Также американский президент заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

