Барро: Франция готова защищать страны Персидского залива

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов присоединиться к защите своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции в Париже, передает BFMTV.

Барро объявил о поддержке и солидарности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией. По его словам, Франция "готова участвовать" в обороне этих государств.

Глава МИД Франции не пояснил, как именно Париж присоединится к защите этих стран.

В то же время он выразил сожаление по поводу того, что ситуацию с Ираном не удалось урегулировать дипломатическим путем.

Барро также заявил, что "односторонние" нападения Израиля и США на Иран должны обсуждаться в коллективных органах, созданных именно для этой цели, таких как Организация Объединенных Наций.

"Каждый мог бы взять на себя ответственность, ведь только обратившись к Совбезу ООН с просьбой о применении силы можно получить необходимую легитимность", – сказал он.

Напомним, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Как сообщалось, ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

